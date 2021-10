Dall'Argentina arrivano brutte notizie per l'Inter: il Tucu Correa oggi ha lavorato a parte in vista della gara di qualificazione al Mondiale 2022 contro il Perù. Nelle prossime ore l'attaccante si sottoporrà a esami approfonditi per capire l'entità dell'infortunio, intanto per il momento, oltre a essere a rischio per la gara con il Perù, anche la sua presenza contro la Lazio è in dubbio.



LA CONFIDENZA DI SCALONI - A rivelarlo è Tyc Sport, secondo il quale dopo la partita contro l'Uruguay che ha concluso acciaccato dopo essere entrato al posto di Lautaro Martinez, il ct dell'Argentina Scaloni avrebbe rivelato a microfoni spenti che il Tucu aveva avuto dei problemi fisici. Brutte notizie per Simone Inzaghi, che per la sfida contro la Lazio rischia di non avere a disposizione Correa.