Inter, Correa torna ma può non disfare le valigie: c'è un vecchio estimatore...

58 minuti fa

L'eliminazione dall'Europa League del Marsiglia ha scongiurato la possibilità che Joaquin Correa resti in Francia. A fine stagione insomma il Tucu farà ritorno all'Inter che avrebbe potuto incassare 10 miloni di euro dalla sua cessione definitiva.



L'ex Lazio a oggi non rientra nei piani dei nerazzurri e sarà sul mercato: secondo TNT Sports Argentina, sul giocatore ci sarebbe l'interessamento dell'Estudiantes, la squadra nella quale è cresciuto prima di arrivare in Europa.