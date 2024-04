. Secondo quanto riportato da ESPN, i nerazzurri si sono inseriti nella corsa per il centrale francese del PSV Eindhoven, 26enne nativo del Principato di Monaco, cercato nelle ultime settimane anche dal Napoli e legato al PSV da un contratto fino al 30 giugno 2025. Gli olandesi chiedono circa 30 milioni, ma si potrebbe chiudere a cifre più basse, magari con l'inserimento di qualche bonus, visto un accordo in scadenza al termine della prossima stagione.

Il difensore centrale del PSV, che può giocare anche come terzo difensore in una difesa a tre, in questa stagione ha colleziona 40 presenze fra campionato e coppe (7 di queste in Champions League) mettendo a referto anche 2 reti in campionato.