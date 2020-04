L’Inter programma il futuro partendo da Lautaro Martinez. La società nerazzurra avanza nonostante l’emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio l’intero sistema calcio (e non solo) e, come ha detto Marotta, qualche buona opportunità potrebbe giungere mediante scambi. Attenzione, non come quelli proposti dal Barcellona, con due/tre calciatori e soldi. In questo modo sarebbe deleterio, la società aumenterebbe gli ammortamenti è il costo degli stipendi, abbassando inoltre il costo del cartellino di Lautaro e non risolvendo il problema di liquidità. Gli scambi, dunque, saranno calciatore per calciatore o qualcosa di simile ma che migliori il bilancio invece di peggiorarlo.



UN CENTROCAMPISTA PER CONTE - Il colpo dell’estate l’Inter lo piazzerà a centrocampo. È vero, ci sono già Eriksen, Sensi, Barella e Brozovic, ma Conte non è pienamente soddisfatto del reparto. Gli stop fisici dell’ex Sassuolo e l’impatto non meraviglioso del danese spingono il club nerazzurro a cercare altre soluzioni e un profilo alla Vidal sarebbe l’ideale per il tecnico salentino, alla ricerca di fisicità e gol. Dall’uovo di Pasqua potrebbe dunque uscire un grande centrocampista, l’Inter studia tanti nomi: il cileno sempre sul taccuino, ma se i nerazzurri dovessero riuscire a cedere i vari Icardi, Nainggolan, Joao Mario e Perisic, la sorpresa potrebbe avere un valore ancora più elevato. Pogba? Difficile, quasi impossibile, ma in viale della Liberazione non ignorano il nome.