Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi la notizia della procedura di fallimento richiesta negli Stati Uniti dal gruppo, gruppo immobiliare cinese che ha debiti in tutto il mondo per 340 miliardi di dollari e che, fra i creditori, c'è anche il gruppo Suning della famiglia Zhang che è anche proprietaria dell'Inter. Una situazione di difficoltà economica che sta coinvolgendo tutta la Cina e che vede coinvolta la holding che controlla l'Inter per circa 2,6 miliardi di euro, più interessi, di buco.Secondo quanto riportato da Repubblica fin dallo scoppio della pandemia Covid. La primcipale azienda del gruppo lo scorso maggio ha reso noti i risultati di bilancio chiuso con un rosso da 2,1 miliardi di euro, in miglioramento rispetto ai 5,5 milardi di debito del 2021 alla ripresa post-Covid ma cheE nel 2021 Suning ha anche scelto di rinunciare al rimborso del credito nei confronti di Evergrande da 2,6 miliardi.Rimane attivo soltanto il naming rights del centro sportivo della Pinetina, ma anche quel contratto è in realtà scaduto nel 2021 e mai rinnovato.è la società lussemburghese in cui sono contenute le azioni dell'Inter date tra l'altro in pegno al fondo, ma questa nuova holding creata ad hoc non ha legami con il gruppo Suning, bensì solo con gli Zhang che in Suning sono ancora presenti, ma non più come soci di maggioranza e comunque non più come primi azionisti.nerazzurro, ma potrebbe presto non esserci neanche la stessa proprietà cinese.riuscire a trovare i fondi necessari (a meno di una rinegoziazione o rifinanziamento del prestito) per sistemare la situazione dell'Inter