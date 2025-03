Getty Images

Inter, cosa c'è dietro al messaggio di Frattesi

18 minuti fa



"Vi chiedo scusa se ogni tanto sembro spento, ma chi mi conosce sa cosa sta succedendo". Il centrocampista dell'Inter, Davide Frattesi ha scritto questo messaggio sui social dopo il goal della vittoria segnato domenica contro l'Udinese a San Siro. Le sue parole hanno lasciato un po' perplessi i tifosi, curiosi di sapere a cosa si riferisse il giocatore.



Secondo il quotidiano La Repubblica in edicola oggi, la spiegazione è dovuta alle difficili condizioni di salute di sua nonna, alla quale è molto legato. Già a fine gennaio, dopo la trasferta di campionato a Lecce, lo stesso Frattesi aveva dichiarato: "È stato un mese un po' particolare per me, perché mia nonna non sta tanto bene. Avevo la testa altrove".