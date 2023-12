Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

nella settimana tra il 7 e il 14 dicembre, quandoha definitivamente deciso di operarsi al tendine che in questa stagione non aveva mai smesso di tormentarlo. A quel punto Simone Inzaghi non si è fatto nessun problema nell’avanzare con precisa richiesta, perché è sempre meglio esporre le proprie esigenze quando non vuoi andare incontro a certe brutte sorprese., questa la richiesta del tecnico nerazzurro alla sua società, e il club non si è sicuramente tirato indietro, né pubblicamente né, né privatamente. Anzi…in una recentissima riunione e da Nanchino è arrivato il via libera a procedere: in viale della Liberazione hanno un piano ben preciso, anticipare un’operazione che il club avrebbe comunque provato a chiudere a giugno, visto che ormai il profilo è stato individuato e promosso., calciatore canadese classe ‘99 di proprietà del Club Brugge fino al giugno del 2025. Buchanan ha già comunicato al suo attuale club che non intende rinnovare il proprio contratto, una condizione che spingerà il Club Brugge a dover accettare offerte contenute dai club interessati,i nerazzurri stanno parlando sia con il calciatore che con il Bruges e a breve formalizzeranno una prima offerta. Nelle idee dell’Inter c’è la volontà di chiudere in fretta questa operazione,. Inzaghi approva, certo, ci sarà da lavorare al fine di adattare il calciatore al sistema di gioco e ai dettami di una squadra che ormai si muove a memoria, ma con il rientro diche ormai è vicino e conche inizia a dare sempre maggiori garanzie, consentendo adi spostarsi anche più avanti, c’è abbastanza tempo per procedere con la dovuta calma. L’Inter sta impostando l’operazione con l’agente del calciatore, siamo solo all’inizio, ma in viale della Liberazione