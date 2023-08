L'affaire Inter-Juve-Lukaku è l'intrigo dell'estate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero pensando all’articolo 18 che i bianconeri avrebbero violato, contattando il giocatore già a marzo quando era in forza ai nerazzurri. Uno sgarbo, in realtà una sorta di prassi nel calciomercato, che però non è andato giù alla società milanese.



I regolamenti FIFA sui trasferimenti dei calciatori sono chiari: un calciatore non può essere contattato direttamente da un altro club, motivo per cui l'Inter sarebbe pronta a tutelarsi nelle sedi opportune e trascinare la Juve in tribunale. I bianconeri invece replicano di averci provato solo dopo il suo passaggio al Chelsea.



Questo quanto recita il comma 3 dell'articolo 18 delle ‘Regulations on the Status and Transfer of Players' della FIFA: "Una società che intenda stipulare un contratto con un professionista deve informare il club attuale del giocatore per iscritto prima di avviare trattative con lui. Un professionista sarà libero di concludere un contratto con un'altra società solo se il suo contratto con la sua attuale società è scaduto o scadrà entro sei mesi. Qualsiasi violazione di questa disposizione sarà soggetta a sanzioni adeguate".