Come racconta La Gazzetta dello Sport, non c'è soltanto il riscatto di Mauro Icardi da considerare. L'Inter infatti in queste ore fa filtrare che per Ivan Perisic ci sono buonissime possibilità di riscatto, filtra ottimismo per ridiscutere tutto col Bayern Monaco dopo che il termine ufficiale per la sua acquisizione in realtà era scaduto a metà maggio.