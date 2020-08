L'Inter resta in pole position per Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia ha già dato il suo benestare al trasferimento in nerazzurro e ha l'intesa economica con il club di Viale della Liberazione. C'è però un dettaglio fondamentale che manca e che sta consentendo alla Juventus di spingere per inserirsi nuovamente nella corsa ad acquistarlo. Secondo la Gazzetta dello Sport manca ancora l'offerta ufficiale dei nerazzurri per il presidente Cellino e il motivo è legato all'attesa per la fine della stagione sportiva con la corsa all'Europa League.