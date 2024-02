Inter, cosa rischia Inzaghi per la telefonata all'intervallo

Un’ulteriore giornata di squalifica per il tecnico e una multa per chi, nel suo staff, lo ha aiutato a comunicare con la squadra. Ecco cosa rischia nella peggiore delle ipotesi Simone Inzaghi, come riportato da La Repubblica, se sarà appurato – come raccontato da Alessandro Bastoni, nel corso del post partita a DAZN – che durante la partita con la Roma di ieri, vinta per 4-2 dai nerazzurri, ha dato indicazioni, in modo più o meno diretto, ai calciatori durante l'intervallo.



LA REGOLA - Il comma 9 dell’articolo 21 del Codice di Giustizia Sportiva recita: “I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi”.