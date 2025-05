Inter, cosa succede se saluta Inzaghi? Tra Allegri e Fabregas, cosa sceglierebbe Oaktree

Giochiamo. Perché in questo momento, tra mezze parole e mezze frasi abbozzate dai diretti interessati e la necessità di non disperdere troppe energie in vista della madre di tutte le partite di sabato contro il Paris Saint-Germain, di certezze non ce ne sono.E allora, provando ad immaginare le strategie che una società estremamente organizzata deve essere in grado di anticipare in caso di imprevisti, proviamo a rispondere alla domanda che molti tifosi di Inter si staranno già facendo..., il club nerazzurro assisteva ad un fondamentale cambio della guardia per quanto concerne il suo assetto interno e nello specifico la proprietà.e meno ad “assett” come allenatori e calciatori eventualmente non rivendibili in un secondo momento a cifre più alte. Se Beppe Marotta, nella sua nuova e potenziata veste di presidente, ha saputo essere in questa stagione il perfetto garante della continuità di pensiero rispetto agli scorsi anni (il famoso giusto mix tra giovani talenti e calciatori più consolidati ed avanti cogli anni),. Straordinario stratega dal punto di vista tattico edE provare ad ottenere rassicurazioni sul fatto che il fisiologico rinnovamento a cui la squadra andrà incontro non sarà un ridimensionamento rispetto alle sue ambizioni.L'Inter, come dicevamo, non può permettersi di farsi cogliere di sorpresa nel caso in cui Inzaghi alla fine scegliesse di interrompere il suo legame con la squadra che gli ha regalato il primo Scudetto da allenatore in carriera. E' dunque– ad oggi primissima scelta del Napoli per un probabile avvicendamento con Antonio Conte –I suoi trascorsi con Marotta alla Juve, la sua capacità di rapido adattamento in ogni situazione e di gestire anche quelle più spinose sono gli indizi che fanno propendere in questa direzione.A prescindere dalla presenza sulla scena del Napoli, che gli offre la possibilità di allenare i freschi campioni d'Italia e innesti di spessore sul mercato (De Bruyne potrebbe essere il primo) e del Milan in seconda fila,Un'idea affascinante, certo, e completamente diversa come filosofia a quella che condurrebbe ad un tecnico più navigato come Allegri.L'elenco è lungo: Alex Valle, Nico Paz, Maximo Perrone, Assane Diao sono solamente alcuni dei nomi.- quella di saper valorizzare, anche economicamente, dei giocatori sui quali la società ha scommesso –La partita si gioca tutta qui e sarà decisiva, probabilmente, per conoscere il destino di Inzaghi. Ma anche di quello del suo erede, se così sarà.