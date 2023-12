C'è un giocatore della rosa dell'Inter che ha saltato soltanto una partita in stagione (quella sulla carta inutile contro il Benfica), giocandole tutte da titolare ad eccezione di due e assumendo il ruolo di imprescindibile per Simone Inzaghi. Si tratta del centrocampista armeno Henrik Mkhitaryan, il cuo contratto scadrà il 30 giugno 2024 e per il cui prolungamento gli uomini mercato nerazzurri stanno spingendo con forza sull'acceleratore. Non è infatti un caso che, proprio grazie al suo rendimento stagionale, l'ex Roma si sia meritato un rinnovo che soltanto 6 mesi sembrava essere quantomeno da valutare e per cui oggi, invece, c'è addirittura fretta di chiudere.





NUMERI DA LEADER - Che Mkhitaryan sia fondamentale per il modo di stare in campo dell'Inter non lo si nota soltanto nelle presenze (secondo solo a Sommer per minuti giocati) ma anche nel modo di interpretare il ruolo di mezzala che lo rendono di fatto l'equilibratore sia offensivo che difensivo della squadra. Le statistiche non mentono e infatti Mkhitaryan è nella top 5 della squadra (spesso top 3) sia nelle stats d'attacco (tiri tentati, tiri in porta, dribbiling riusciti) sia nella gestione della palla (assist, passaggi riusciti e passaggi chiave), sia nella fase di interdizione (è primo sia per tackle che per palloni rubati). A questo si aggiungono 10km di media corsi a partita e una heatmap che lo fa apparire ovunque fra le due trequarti. Quando si parla di uomo ovunque, di fianco, c'è scritto il suo nome.

perché, nonostante l'età (compirà 35 anni) e cifre comunque non da comprimario (esemplare al punto da curare maniacalmente il fisico dentro e fuori dal campo. L'armeno si è meritato in campo la conferma delle stesse cifre, e un. Per mantenere lo stesso impatto a bilancio, tuttavia, l'Inter ha fretta perché. Capodanno è quindi la data da segnare in rosso per evitare di iniziare una nuova, pericolosa, trattativa.