Inter, Cosmi: 'Mkhitaryan un giocatore devastante. Alla Roma faceva solo jogging...'

Henrik Mkhitaryan è ormai un punto fermo dell'Inter. L'armeno ha dimostrato, ancora una volta, la sua centralità nel progetto nerazzurro, disputando l'ennesima ottima partita contro la Juve. Il successo interista ha portato la firma di Gatti, autore di una goffa autorete, ma l'ex Roma è stato tra i migliori in campo. Di lui ha parlato Serse Cosmi, ai microfoni di Radio Serie A TV.



IL PARERE - "Nei 3 anni alla Roma ha solo fatto jogging, quello dell'Inter corre davvero. È un altro giocatore: corre e mette qualità ed esperienza. È un giocatore devastante", ha detto l'ex allenatore - tra le altre - del Perugia.



NUMERI - Il 35enne ha già 30 presenze con 2 reti e 8 assist in questa prima parte di stagione, confermando l'ottimo bottino della passata, chiusa con 49 gettoni e 5 marcature. Anche quando vestiva la maglia giallorossa però l'armeno era un fattore offensivo. Nel primo anno nella capitale chiuse con 27 gare e 9 reti, nella seconda con 46 e 15, per chiudere poi nell'ultima annata con 5 timbri in 44 presenze.