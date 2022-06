Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ha espresso la propria opinione in merito al ritorno di Lukaku all'Inter e in Serie A.



"Sono contento perché, oltre a essere molto molto forte come giocatore, è una persona che mi piace per come si comporta in campo. E' un bel personaggio in tutti i sensi, mette pepe al campionato; d'altronde se si è messo a litigare con Ibra...”