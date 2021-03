Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex difensore dle Milan, Alessandro Costacurta, ricorda simpaticamente le sue sfide con l'attaccante dell'Inter, Ronaldo.



"Ronaldo? ringrazierò sempre Moratti perché l'ha portato in Italia. Non mi faceva dormire di notte quando dovevo giocarci, ma è stata una meraviglia vederlo ogni partita del campionato italiano. Ci giocai contro 20 giorni prima del sua arrivo in Italia in un torneo tra nazionali in Francia. Ti mandava sempre col sedere per terra. Era impossibile da fermare".