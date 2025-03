Getty Images

Inter, Costacurta su Dumfries: "Era beccato dal pubblico, una volta lo sorpresi e rimasi impressionato"

7 minuti fa



Capitano e tra i migliori in campo, Denzel Dumfries è stato protagonista con l'Inter contro il Feyenoord in Champions League. Una gara la sua elogiata anche a Sky Sport da Alessandro Costacurta che ha raccontato un aneddoto sul laterale olandese. Ecco il suo ricordo.



L'EPISODIO - "Mi ricordo, penso un paio d'anni fa durante un Inter-Torino, Dumfries aveva sbagliato così tanti stop da essere un po' beccato dal pubblico. La mattina dopo, sono andato in un centro sportivo e l'ho trovato lì a ricevere i cambi di campo di un suo amico per provare a migliorare questo fondamentale. Sono rimasto impressionato".