Carlo Cottarelli, a capo del progetto Interspac per l'Inter, parla a Fronte del blog:" Per noi sì, ci crediamo e andiamo avanti, poiché adesso è il momento di trasformare in azioni concrete l’azionariato popolare. Interspac non si ferma, tutt’altro, entra nel vivo e sono sorpreso, favorevolmente, dai consensi sin qui ottenuti. Ho sentito qualcuno dei proprietari o dirigenti? ​Un contatto c’è stato e presenteremo un progetto dettagliato".