C’è da cancellare subito una sconfitta che può lasciare il segno. L’Inter torna in campo domani sera alle 20:45 per affrontare la neo promossa Cremonese ancora alla ricerca, dopo tre gare disputate, del primo punto della stagione. Torna in campo per mettere in archivio più velocemente possibile la prima sconfitta stagionale a Roma contro la Lazio in quello stadio che per anni è stata la casa del tecnico Simone Inzaghi dal quale anche quest’anno deve tornare con le mani vuote. È il primo passo falso stagionale per i nerazzurri in un torneo che dopo solo tre giornate non ha nessuna formazione a punteggio pieno ma sei apripista che hanno lasciato sul campo già due punti a testa. Per i betting analyst la Cremonese sarà la vittima sacrificale di turno in virtù della quota rasoterra per l’1 a 1,13 distantissimo dal 2 grigiorossi quasi a doppia cifra 18,10 e con l’X che moltiplica per 8,60.