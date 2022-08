Dessers sbuca a sorpresa alle spalle della difesa nerazzurra ma lo sloveno in uscita bassa argina il pericolo con un bell’intervento. Attento anche su Pickel, conclusione centrale ma da distanza ravvicinata. Può solo guardare il dessero a giro di Okereke che si spegne nell’angolino a lui più lontano.: Non ancora pulito nei suoi interventi, si arrangia con esperienza e forza fisica. Svirgola un rinvio e manda Okereke al cross per Dessers, che per poco non punisce Handanovic.I movimenti di Dessers lo mandano un po’ in confusione ma riesce anche a liberare l’area da qualche pericolo. Accorcia in ritardo su Okereke e l'attaccante non perdona.Con una bel calcio di punizione sfiora il palo alla sinistra di Radu. Da calcio d’angolo per la Cremonese capovolge l’azione insieme a Barella per il 2-0 dell’Inter.(Dal 27’ s.t.Moto perpetuo, su e giù per la fascia senza accusare fatica. Sua la transizione dalla difesa all’attacco per l’azione del 2-0 nerazzurro. Si esibisce ancora nella specialità della casa, l’assist di testa, ma Dzeko spreca tutto.(Dal 34’ s.t.Si fa 60 metri palla al piede e a fine corsa non gli mancano lucidità e precisione per pescare Dzeko libero in area di rigore per l’azione che porta all’1-0 di Correa. È ispirato e si vede quando sul comodo invito di Calhanoglu si coordina magistralmente e colpendo di collo spedisce il pallone sul secondo palo per il 2-0 nerazzurro.Si perde colpevolmente Pickel in area di rigore e se la Cremonese non trova il pareggio è solo questione di fortuna. Si inserisce tra le maglie della difesa avversaria e crea un pericolo per la Cremonese.(Dal 27’ s.t.Sembrava potesse essere la serata del suo esordio da titolare a San Siro ma Inzaghi gli concede solo una passerella finale. Entra con maturità, senza strafare, gioca con il solito ordine).Inizia con una bella imbucata di prima intenzione per Correa, poi una pennellata dolce dolce per il destro al volo di Barella che porta l’Inter sul 2-0. Vede anche l’inserimento centrale di Brozovic e lo premia, ma il croato non riesce a concretizzare.Meno spina nel fianco rispetto a Dumfries, più equilibratore.(Dal 34’ s.t.Sostituisce l’infortunato Lukaku e l’Inter sembra ritrovare l’intesa dell’anno scorso. Di destro impegna Radu e sul tap in Correa trova il gol del vantaggio. Dumfries lo manda a tu per tu con il portiere avversario, ma si lascia ipnotizzare.Galleggia sulla linea del fuorigioco e sul tiro di Dzeko, respinto da Radu, si fa trovare pronto per il tap in facile facile che vale l’1-0. Brucia nello scatto Bianchetti e va al tiro, ma il difensore recupera in extremis.(Dal 10’ s.t.Lanciato in profondità da Barella, manda avanti il pallone e si difende come un toro dalle spallate di Pickel. Arriva di fronte a Radu e di sinistro lo fulmina).L’Inter sprecona vista in altre occasioni lascia il posto a una squadra cinica che concretizza quasi tutte le occasioni. Tre punti che mettono nuovamente il Milan alle spalle.Reattivo sul destro ravvicinato di Dzeko, ma la respinta è centrale e Correa ne approfitta. Prova il tuffo in bello stile sulla conclusione di Barella, riesce a sfiorare il pallone, non quanto basta per evitare il 2-0. Non può nulla neanche sul diagonale chirurgico di Lautaro, ma Mura Dzeko a due passi da lui.Svetta su Dimarco e di testa sfiora il gol spedendo il pallone di poco a lato. Dal suo lato l’Inter spinge meno.Inizia subito con un fallo che procura all’Inter una punizione che per poco Di Marco non trasforma in gol. In scivolata chiude in extremis Correa che lo aveva bruciato nello scatto penetrando in area di rigore. Non sempre perfetto.Non ha tanto schermo e le continue avanzate di Barelle e Dufries lo mandano in tilt.Non funge sicuramente da rimedio e da quella parte i nerazzurri continuano a sfondare)C’è ma non si vede. Solo una simulazione vistosa per un tocco di Darmian, che lo sfiora appena sul viso.Alle sue spalle si infilano con insistenza i centrocampisti nerazzurri.Tutto solo a centro area, non gli sembra vero, e infatti chiude gli occhi e spara in bocca ad Handanovic. Lautaro resiste alla sua carica e chiude i conti.Emerge con buona qualità lì in mezzo al campo ma sull’assist di Calhanoglu accorcia in ritardo su Barella, lo perde di vista, concedendo al centrocampista nerazzurro tutto il tempo per coordinarsi calciare in porta per il 2-0.A un quarto d’ora dal suo ingresso in campo prova il mancino da fuori ma la conclusione finisce alta. Non si vede più)Non approfitta di un mezzo buco difensivo di Dumfries e da una potenziale azione pericolosa guadagna alla fine solo un calcio d’angolo. Si sacrifica su Dumfries, ma serve a poco. Mura una conclusione pericolosa di Dzeko, dirupa probabilmente sul palo più lontano.Entra per lo stremato Quagliata, ma la sua freschezza non porta granché)Non riesce sempre a sprigionare la forza dei cavalli all’interno del suo motore. Lanciato in profondità da un intervento sciagurato di Skriniar, crossa benissimo per Dessers, che si coordina in mezza rovesciata ma spedisce alto il pallone. A fine partita tira fuori il coniglio dal cilindro: de Vrij e D’Ambrosio gli concedono troppo spazio e lui trova un tiro a giro che lascia di stucco Handanovic.Istinto e un po’ di fortuna lo mettono di fronte ad Handanovic, ma da posizione leggermente defilata si fa murare dal portiere sloveno. Con un appoggio intelligente libera Pickel davanti ad Handanovic, ma il compagno spreca clamorosamente. Su cross di Okereke vuole strafare, prova la bicicletta in area nerazzurra ma manda alto il pallone.Un’altra cosa rispetto a Dessers, qualche appoggio banale e nulla più,).A San Siro la sua Cremonese non sfigura affatto, ma spreca troppo e per una squadra che deve salvarsi è peccato mortale.