L'Inter torna in campo nel turno infrasettimanale di Serie A, valido per il quarto turno, e a San Siro trova la Cremonese. Per Inzaghi, via alle rotazioni, con cambi nell'undici titolare in vista dei prossimi big match, il derby con il Milan di sabato 3 settembre, e l'esordio in Champions League contro il Bayern Monaco di mercoledì 7 settembre. Dietro tocca a Dimarco, mentre davanti spazio a Dzeko e Correa. A difendere i pali della Cremonese ci sarà Radu, protagonista sfortunato nel match dello scorso 27 aprile tra i nerazzurri e il Bologna. Calcio d'inizio alle 20: 45.



I DATI - Qualche numero: i nerazzurri hanno vinto 11 dei 14 confronti in Serie A contro i grigiorossi e nella metà delle gare ha chiuso con la porta inviolata. La Cremonese ha vinto una sola partita a San Siro delle 14 disputate (tra Inter e Milan): era il 10 maggio '92 e arrivò il successo contro l'Inter. per 2-0 (doppietta di Dezotti).



