Non finiscono le soddisfazioni per Lautaro Martinez, attaccante su cui da tempo ha messo gli occhi il Barcellona e che in coppia con Lukaku sta mostrando un potenziale davvero enorme. Tanto che anche la Uefa Champions League ha voluto inserirlo tra le migliori undici rivelazioni dei gironi dell’edizione in corso. Questa la formazione completa: (4-3-3)



Meret; Hakimi, Pavard, Upamecano, Lodi; Berge, Havertz, Olmo; Rodrygo, Haaland, Lautaro Martinez.