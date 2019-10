L'infortunio di Sanchez donerà inevitabilmente più spazio agli attaccanti che finora hanno giocato meno e secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarà soprattutto Esposito a trarne il maggior vantaggio.



“Ma in prospettiva chi davvero guadagnerà minuti è Esposito. Il caso gli ha messo davanti un’opportunità inattesa: Conte per lui stravede, molto presto scatterà il suo turno. Chi ne segue la crescita passo dopo passo racconta di un ragazzo cresciuto anche fisicamente rispetto alla tournée in Asia, nella quale pure aveva dimostrato di reggere l’urto di giocatori molto più maturi. L’Inter è certa di avere in casa un prospetto di campione. Che va accompagnato nella crescita, certo. Ma che adesso ha davanti a sé la possibilità di mettersi subito in gioco. A Conte il compito di dosarne l’utilizzo. Perché di Lukaku e Lautaro vivrà l’Inter fino a Natale. Ma qualche strambata improvvisa sarà pur necessaria”.