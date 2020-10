sono le parole che regnano sovrane ad Appiano Gentile, sede del centro sportivo dell', negli ultimi giorni e nelle ultime ore. I, a 6 giorni dal tampone positivo di Bastoni, a cui hanno fatto seguito quelli di Skriniar, Nainggolan, Gagliardini e Radu. A meno di una settimana dal derby contro il Milan,, dalla formazione che potrà schierare contro i rossoneri al rischio che il contagio da coronavirus possa allargarsi ulteriormente., sperando che i riscontri dei prossimi test abbiano un esito rassicurante e poter regolarmente disputare la partita di sabato prossimo contro il Milan. In osservanza al protocollo Uefa e dopo le decisioni assunte come conseguenza del focolaio esploso all'interno del Genoa,e dunque non è previsto un intervento delle autorità sanitarie regionali., con la giusta dose di preoccupazione per l'escalation di positività riscontrate negli ultimi giorni.nelle passate settimaneper affrontare al meglio il fiorire di altri focolai in un periodo storico in cui i contagi stanno risalendo in maniera preoccupante in tutto il Paese. Quel protocollo messo pesantemente in discussione dall'imposizione dell'Asl di Napoli nei confronti della squadra di Gattuso e che mercoledì prossimo, in caso di mancato 3-0 per la mancata dispuita della partita con la Juve, subirebbe un'altra picconata. Probabilmente quella decisiva.