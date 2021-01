Inter-Crotone 6-2



Assist: 12’ Messias, 20’ Lukaku, 12’ s.t. Brozovic, 19’ s.t. Bastoni, 42’ s.t. Darmian.



Marcatori: 12’ Zanellato, 20’ Lautaro, 31’ Marrone aut , 36’ Golemic (rig), 12’ s.t. Lautaro, 19’ s.t. Lukaku, 34’ s.t. Lautaro, 42’ s.t. Hakimi



Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (dal 36’ s.t. Kolarov); Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella (dal 25’ s.t. Gagliardini), Young (dal 30’ s.t. Darmian); Lukaku (dal 30’ s.t. Perisic), Lautaro.



Crotone: Cordaz; Golemic (dal 40’ s.t. Djidji), Marrone, Luperto; Pereira, Molina (dal 40’ s.t. Vulic), Zanellato, Eduardo Henrique, Reca; Messias (dal 40’ s.t. Rojas), Riviere (dal 16’ s.t. Simy).



Ammoniti: Reca (C), Golemic (C), Luperto (C)





Espulsi:



Arbitro: Raffaele Aureliano (della Sezione di Bologna)