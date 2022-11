Intervenuto in conferenza stampa, il ct del Belgio, Roberto Martinez, ha parlato del momento dei suoi e non ha escluso l'utilizzo del centravanti dell'Inter, Romelu Lukaku, da inizio gara nella sfida contro la Croazia.



“Non abbiamo mai perso per due gol in un Mondiale. Sappiamo cosa fare. Oggi possiamo pensare di avere solo il 10% di possibilità di vincere contro la Croazia, ma quella percentuale aumenterà solo fino alla partita, mancano ancora pochi giorni. Io stesso ci credo ancora al 100 percento, perché credo nelle potenzialità del mio gruppo. In ogni squadra servono giocatori che influenzino maggiormente il gioco. Siamo felici di poter contare ancora su Romelu Lukaku. Più opzioni ci sono, meglio è. Vedremo nei prossimi giorni se Romelu potrà partire titolare contro la Croazia, ma lo spero".