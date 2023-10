Brutte notizie per l'Inter di Simone Inzaghi. L'esterno colombiano Juan Cuadrado sta infatti ancora svolgendo lavoro a parte, a causa dell'infiammazione al tendine achilleo che lo sta tormentando da alcune settimane, e non sarà a disposizione per la sfida di domenica contro la Roma.



LE CONDIZIONI DI ARNAUTOVIC - Non arrivano buone notizie neanche per Marko Arnautovic, con l'attaccante austriaco che dovrebbe rientrare per la metà di novembre, probabilmente dopo la prossima sosta.