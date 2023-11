Una buona notizia e una meno buona. Questa mattina da Milano Juan Cuadrado è partito alla volta di Torino per esserci per la sfida che vedrà l'Inter affrontare la sua ex-squadra, la Juventus, nell'attesissimo Derby d'Italia in programma questa sera alle 20.45 all'Allianz Stadium.



L'esterno colombiano non ha recuperato del tutto dal problema fisico al tendine d'Achille, dalla tendinopatia che lo sta tormentando da ormai 2 mesi, ma è però arruolabile e andrà in panchina a disposizione di Simone Inzaghi.



Non ci sarà invece Alexis Sanchez, tornato infortunato alla caviglia rimediata con il Cile e rientrato a Milano dalla sosta per le nazionali soltanto ieri. Il cileno rimarrà a Milano per recuperare in vista della sfida di Champions League contro il Benfica di mercoledì.