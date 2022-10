Il rapporto fra Juan Cuadrado e la Juventus sembra destinato a chiudersi a fine stagione quando il suo contratto in scadenza non sarà rinnovato. Il giocatore, in estate, scelse di esercitare la clausola di rinnovo automatico presente nel suo contratto facendo uno "sgarbo" alla società bianconera che voleva trattare il prolungamento a cifre più basse e, per questo, si arriverà alla rottura. Sullo sfondo c'è l'Inter che già la scorsa estate aveva ascoltato gli intermediari che lo avevano proposto prima della scelta di usufruire della clausola.