Juan Cuadrado è stato operato con successo al tendine d'Achille. Lo rende noto l'Inter, con un comunicato ufficiale sul proprio sito al termine dell'intervento chirurgico: "Juan Cuadrado è stato sottoposto, nella giornata di oggi, a intervento chirurgico di lisi al tendine achilleo sinistro.

L'intervento, eseguito dal professor Lasse Lempainen a Turku in Finlandia, è perfettamente riuscito. Per l'esterno nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane".



Nessuna comunicazione sui tempi di recupero per il colombiano, per questo tipo di problema stimabili comunque in almeno tre mesi.