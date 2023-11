Juan Cuadrado punta la sua ex squadra. Intercettato da SportMediaset al termine dell'incontro vinto da Djokovic a Torino contro Sinner, il colombiano non si è sbottonato sulle sue condizioni ma alla domanda su come si sentisse ha risposto con un sorriso e un "bene, bene" che lascia intravedere uno spiraglio di ottimismo. L'obiettivo è quello di ritornare in gruppo a inizio settimana per poter strappare poi la convocazione per il Derby d'Italia di domenica prossima, il primo con la maglia dell'Inter.