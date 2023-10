La sosta per le Nazionali sta per terminare e in casa Inter si sta già cominciando a preparare la sfida contro la formazione di Ivan Juric. Mancano solo 4 giorni alla sfida a Torino e la squadra di Simone Inzaghi si sta allenando alla Pinetina per riprendere la marcia in Serie A, interrotta dal pareggio interno contro il Bologna. E, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il tecnico dei nerazzurri dovrò rinunciare a una pedina fondamentale in vista della sfida contro i granata.



CUADRADO OUT– Si tratta di Juan Cuadrado, rientrato proprio nella partita contro il Bologna, dopo due settimane d’assenza causate da un’infiammazione. L’esterno colombiano non si è allenato quest’oggi insieme a tutto il gruppo, perché avverte ancora dolore nella zona del tendine. Le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno ma, allo stato attuale dei fatti, appare certa la sua assenza contro il Torino. E, infine, è arrivata la decisione definitiva,



SETTIMANA PROSSIMA - Juan Cuadrado, in pieno accordo con lo staff medico dell'Inter, ha in questi giorni intrapreso un programma riabilitativo a causa di un riacutizzarsi dell'infiammazione al tendine achilleo sinistro. Le condizioni del colombiano saranno rivalutate settimana prossima.



I PIANI DI INZAGHI - Appare dunque certa l'assenza del colombiano nella trasferta di Torino (e molto probabile anche nel match di Champions League contro il Salisburgo) primo appuntamento al rientro dalla sosta, con Denzel Dumfries che sarà, invece, costretto agli straordinari sulla corsia di destra, secondo quelli che sono i piani attuali di Simone Inzaghi.