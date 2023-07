Come un fulmine a ciel sereno, o forse più come una scossa dopo il torpore di una grande delusione.in sole 24 ore nella giornata di ieri ha contattato e chiuso virtualmente il colpo Juan. L'esterno colombiano era rimasto svincolato dopo la naturale scadenza dell'ultimo contratto con la Juventus e stava cercando squadra non convinto di accettare le proposte arabe e voglioso di continuare nel calcio europeo.I rapporti con l'agente del giocatore, che è lo stesso di Correa e Dzeko, sono tornati sereni in tempi rapidi (il mancato arrivo di Kostic e il non rinnovo del bosniaco li avevano raffreddati) e con la disponibilità del giocatore si è arrivati presto a una quadra per un contratto annuale a 2,5 milioni di euro netti con scadenza 30 giugno 2024. Al lordo costerà poco meno di 5 milioni di euro e andrà a sostituire numericamente Raoul Bellanova, non riscattato dai nerazzurri per 7 milioni e passato al Cagliari.Un colpo utile nella testa dei dirigenti, ma che non scalda (eufemismo) il cuore dei(un anno del terzino italiano è costato in realtà più di quanto costerà Cuadrado, circa 5,5 milioni fra prestito e stipendio lordo), ma che soprattutto non dimenticano il passato del colombiano. Cuadrado era diventato quasiin campo contro l'Inter non si è mai risparmiato in atteggiamenti provocatori, e infine c'è la rissa divenuta celebre con Lukaku (altro "traditore" per i supporters interisti) in Coppa Italia (ha preso due giornate in quell'occasione e le sconterà in nerazzurro). In passato la protesta dei tifosi fece saltare operazioni meno semplici e già impostate, che possa succedere lo stesso per Cuadrado?