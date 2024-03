Inter, Curva Nord vuota contro il Genoa: i motivi della protesta

Pasquale Guarro

La Curva Nord in protesta, il tifo organizzato dell’Inter ha deciso di lasciare vuoto il settore di appartenenza a causa della linea dura della Questura, che dopo gli scontri contro la Juventus ha negato ai supporters di tifare con l’aiuto di coreografie, tamburi e microfoni. Una limitazione che ha causato molto disagio all’organizzazione interna e nelle scorse settimane era sembrato che il dialogo potesse portare a un ammorbidimento della misura.



IL MOTIVO DELLA PROTESTA - Di sicuro era ciò che la Nord si aspettava, dopo aver comunque sostenuto la squadra anche in occasione dell’ultima gara interna contro l’Atalanta. Per adesso però non è ancora arrivata alcuna apertura da parte della Questura e così la tifoseria organizzata ha deciso di disertare il secondo anello verde, ovviamente per protestare contro una decisione che trovano troppo severa.



IL COMUNICATO DELLA NORD - “ADESSO BASTA LA MISURA È COLMA OGGI NIENTE TIFO LA NORD RESTA AL BARETTO

ci siamo assunti responsabilità che non avevamo e abbiamo atteso in modo composto un segnale di riapertura al nostro diritto al tifo ma dopo l'essima chiusura adesso basta non accetteremo più questa assurda e cieca repressione figlia di un' inutile prova di forza di chi certi diritti dovrebbe garantirli”.