Danilo D'Ambrosio è uno dei punti fermi nell'Inter di Spalletti e vuole esserlo anche in futuro. Nel corso dell'intervista concessa a Sky Sport, il terzino nerazzurro parla anche del rinnovo: "A Torino arriviamo con un pizzico di rabbia, perché con o senza pubblico dovevamo battere il Sassuolo. Ora dobbiamo recuperare i punti persi. I granata sono una squadra ostica, sia in casa che fuori casa hanno un gioco che interpretano alla stessa maniera. Hanno diversi attaccanti bravi nel giro della Nazionale, ma anche a centrocampo sono completi con tanti giocatori che conoscono il campionato italiano. Terzi o quarti? Fa differenza per noi, la Champions League per noi quest'anno sono le prime tre posizioni. Detto questo, proveremo a prendere il Napoli per la mentalità che ci deve accompagnare da qui a fine campionato. L'autostima è figlia dei risultati: più vinci e più cresci. Questa squadra è preparata per affrontare tre competizioni, Coppa Italia ed Europa League sono obiettivi in cui vogliamo arrivare fino alal fine. Futuro? Penso giorno per giorno, ma se la società dovesse prospettarmi un rinnovo sarei solo felice di firmarlo. Cosa mi renderebbe felice a fine stagione? Un trofeo!".