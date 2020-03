L’Inter ha deciso il futuro di Danilo D’Ambrosio. È stato Antonio Conte in prima persona a sbilanciarsi con la società sull’ex Torino, in scadenza di contratto nel 2021. Non è un titolarissimo dell’Inter, ma Conte ne apprezza le qualità sul campo e fuori, lo ritiene importante nelle rotazioni e nello spogliatoio nerazzurro. Per questo arriverà il rinnovo di contratto, la decisione è già stata presa e manca solo la firma e poi l’annuncio. Nell’Inter del futuro ci sarà ancora spazio per D’Ambrosio.