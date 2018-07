Danilo D'Ambrosio, terzino dell'Inter, parla a Inter TV dal ritiro in corso da Appiano Gentile: "Stiamo lavorando come è giusto che sia, i carichi di lavoro sono pesanti ma ci stiamo preparando per una stagione speriamo positiva. I nuovi arrivati? Sensazioni positive, sono tutti bravi ragazzi, uomini che sanno cosa significa essere all'Inter, hanno fatto bene alle loro società e per questo sono qui e sono sicuro ci daranno una mano".



TRE COMPETIZIONI - "Come è giusto che sia in una società come l'Inter, ci devono essere almeno due uomini per ruolo, vogliamo arrivare in fondo a ogni competizione".



SULLA CHAMPIONS - "Tanta voglia dopo oltre 30 giorni di vacanza, la voglia di giocare la Champions è tanta ma la concentrazione deve essere sempre elevata perché non vogliamo fare da semplice comparsa. Abbiamo già visto che il nostro pubblico ci dimostra sempre il suo affetto e sarà così anche quest'anno, mi aspetto un San Siro pieno".