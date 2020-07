Intervenuto ai microfoni di Dazn alla fine del primo tempo, il difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio, ha parlato dei primi 45' di gioco della sua squadra.



“Il mister ci chiede di dare sempre il 100% e pressare l’avversario per non farlo girare. Lo stiamo facendo ma dobbiamo concretizzare di più. L’abbraccio a Lautaro? Per noi sono importanti tutti, non solo chi fa gol ma anche chi lo fa fare. È questo il modo di pensare che ci sta portando lontano.