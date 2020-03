L'esterno dell'Danilodirettamente da casa sua e attraverso i canali social ufficiali del club, ha risposto ad alcune tra le più interessanti video-domande proposte dai tifosi nerazzurri.“Viviamo questo periodo in famiglia con il sorriso”“Il mio preferito è il 3 del grande Facchetti. Perciò ho aggiunto semplicemente un altro 3”“Per la passione dico Javier Zanetti”“I primi anni qui vedevo un pubblico sempre più vicino all'Inter dopo anni bui. Un’emozione unica, tutte le volte”“Handanovic, Cannavaro, Zanetti, Pirlo, Iniesta e Ronaldo Il Fenomeno”“Mia moglie ci seguiva sempre con lui, ora conosce ogni cosa dei nerazzurri, ogni calciatore. Son contento sia il primo tifoso del padre e speriamo di farlo soffrire il meno possibile. Ama molto Lautaro, Lukaku e Gagliardini che pronuncia senza g e chiama zio. Ora è un momento difficile: io e mia moglie gli abbiamo detto perché al momento non può andare a scuola, lui continua a fare molte domande. Conosce la parola coronavirus anche se non sa cosa significa, ma comunque capisce che c’è un nemico da affrontare. E’ intelligente e sta capendo i momenti che stiamo vivendo”“Ci andrei anche di più, ma mi limito alle due volte”“Quella contro la Lazio all’Olimpico, 3-2 e Champions League con un mio gol”“Si, ma Milano è un giusto compromesso per ciò che offre”“Sincero, come tutti i miei compagni. L’ho sempre stimato, Inter molto brava a richiamare la persona ideale per questo gruppo”“Tragitto infinito quello percorso dalla palla sopra la traversa. Speravo che Caputo mettesse in mezzo il pallone, quando ho visto poi la sfera passare ho cercato di allontanarla e ci sono riuscito complice il legno”“Il risotto”“Dare il massimo, uscire dal campo senza rimorsi”“Molto, come anche fuori dal campo. Persona seria, buona e un grandissimo calciatore”“Opzione che non è nei miei piani. Sto cercando di aprire un’attività. I miei genitori gestiscono una pizzeria da tanti anni. Io vorrei fare qualcosa di simile”“Serve istinto, ma anche determinazione. Cerco di attaccare una linea ben precisa, se il pallone arriva nove volte su dieci faccio gol”“Zanetti, non mostrava per nulla la sua età”“Ronaldo e Messi”“Mister Conte ci dà sempre consigli preziosi. Oggi faccio il quinto o il terzo centrale e non c’è mai differenza se non il modo di interpretare il ruolo”“Zambrotta, mi rivedo in lui per alcune caratteristiche tattiche. Aggiungo anche un grandissimo difensore, napoletano come me, che è Cannavaro”“Torno all’Olimpico contro la Lazio: gol decisivo per rimontare”“Ho tutte le maglie con le quali ho fatto gol. Poi ogni rete realizzata con l’Inter è particolare, non essendo un attaccante”