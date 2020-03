L’Inter ha deciso il futuro di Danilo D’Ambrosio. È stato Antonio Conte in prima persona a sbilanciarsi con la società sull’ex Torino, in scadenza di contratto nel 2021. Arriverà il rinnovo di contratto, la decisione è già stata presa e manca solo la firma e poi l’annuncio. Conte lo ritiene importante sia in campo che nello spogliatoio, nonostante non sia un titolare nerazzurro.