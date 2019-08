Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, ha commentato il mercato della squadra, che ha portato a Milano giocatori del calibro di Lukaku, Sensi e Barella. Queste le parole dell'ex Torino a Sky Sport: ''I giocatori italiani conoscono il campionato italiano, che è abbastanza difficile, non hanno bisogno di integrarsi. Pensavo che Sensi fosse un ottimo giocatore ma non così forte, soprattutto tecnicamente è davvero validissimo''.



LUKAKU - ''Lukaku? Ha uno strapotere fisico al di sopra della norma''.



SANCHEZ - ''Sanchez? E' un giocatore che ti può mettere in difficoltà con le sue qualità tecniche e la sua velocità. Potrebbe far comodo a qualsiasi squadra''.