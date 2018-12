Alla vigilia della sfida contro il PSV, Danilo D'Ambrosio e Matteo Politano presentano la partita di Champions.



Cosa vi manca per crescere?



D'Ambrosio: "Abbiamo giocato alla pari con Juve e Tottenham e anche l'anno scorso contro le grandi avevamo mostrato il piglio giusto. Ci è mancato il gol”.



Politano: "La penso come lui, ci è mancato solo portare a casa il bottino pieno e capita se contro la Juve ti capitano tre occasioni e non ne realizzi neanche una”.



Cosa non sta andando bene in questo periodo? Domani potrebbe essere la svolta?

D'Ambrosio: “Domani bisogna vincere a prescindere, ma non siamo in un periodo di crisi. Con un pizzico di fortuna possiamo raggiungere gli ottavi”.



Politano: "Le prestazioni ci sono, ci manca solo un po' di fortuna”



Pensate alla partita di Barcellona?

D'Ambrosio: "Io non ci penso, dobbiamo fidarci delle nostre forze. Se non vincessimo noi sarebbe tutto inutile”



Come stai, Spalletti ti ha sostituito per preservarti in vista di questa sfida.

Politano: "Sto bene anche se un po' di stanchezza ce l'ho. È normale che il mister utilizzi i cambi, non ero abituato a giocare così tante gare ravvicinate”.



Come mai incassate più gol?

D'Ambrosio:“Il problema è della squadra e non solo della fase difensiva. Ci sono i 4 gol contro l'Atalanta che pesano, ma vogliamo mettere in pratica le idee del nostro allenare. In Serie A ci sono anche giocatori molto forti nell'uno contro uno”.