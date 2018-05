Il terzino nerazzurro Danilo D'Ambrosio, prima della sfida con il Sassuolo, ha parlato a Inter TV: "La Champions passa dalla vittoria stasera, senza questi tre punti non riusciremo a giocarci la finale con la Lazio. Ci siamo allenati come sempre, alla fine il lavoro paga e lo si vede con i risultati. Tifosi? Se c'è un motivo per il quale vogliamo raggiungere la Champions è sicuramente per questo pubblico magnifico, che ci ha sempre accompagnato e lo farà anche quest'oggi".