Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, è interventuo a margine dell'evento promozionale Leica Gallery coi compagni di squadra Perisic, Candreva, Skriniar e Handanovic. Ecco le sue parole, raccolte dall'inviato di Calciomercato.com, Pasquale Guarro: "La Champions è l'obiettivo di inizio anno e se dovessimo cercare un motivo in più è sicuramente nel nostro meraviglioso pubblico. La Juve? Bisogna smaltire in fretta, perché il calcio ti dà e ti toglie tutto in un solo giorno. Stiamo percorrendo la strada del bel gioco per raggiungere il nostro obiettivo. Dopo il brutto periodo che abbiamo passato siamo subito tornati a credere in noi stessi anche grazie a Spalletti. Noi giocatori ce la stiamo mettendo tutta per guadagnarci questa maglia e anche l'allenatore fa lo stesso. Gli allenatori del passato? Chi c'era ha trovato delle difficoltà, ma adesso c'è un gruppo solido e cercheremo di raggiungere la Champions. I gol? Non bisogna avere presunzione, ma contro i nostri avversari abbiamo creato molte occasioni e i giocatori che abbiamo lì davanti possono fare la differenza. Il ruolo? È indifferente, è chiaro che se gioco con continuità da un lato poi devo abituarmi un attimo all'altro, ma è uguale. Se non andiamo in Champions? È una frase che non abbiamo mai pronunciato e vogliamo solo pensare ad andarci".