L'Inter prosegue la preparazione al centro sportivo Suning di Appiano Gentile in vista dell'anticipo di campionato sabato sera a Genova contro la Sampdoria. Per l'occasione Spalletti recupera D'Ambrosio, che consentirà a Skriniar di tornare nel suo ruolo naturale di difensore centrale al fianco di de Vrij, con Asamoah o Dalbert terzino sinistro.



Per il resto dovrebbe essere confermata la stessa formazione titolare che ha battuto il Tottenham in Champions League, fatta eccezione per Candreva al posto di Politano come sabato scorso a San Siro contro il Parma.

Lavorano a parte Vrsaljko e Lautaro Martinez, che non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni a ginocchio e polpaccio.