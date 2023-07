Danilo D'Ambrosio non è più un giocatore dell'Inter ma a quei colori è legato a vita. Il difensore ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset a margine di una festa organizzata dalla Curva Nord.



MESSAGGIO - "Tiferò sempre Inter e auguro ai dirigenti di fare il miglior mercato possibile. Inter più forte? Non è questione di più forte o meno forte. È un'Inter diversa sicuramente, ma con i giocatori che ci sono come Lautaro, Barella, De Vrij e altri resta lo zoccolo duro: sono sicuro che loro faranno sentire il senso d'appartenenza ai nuovi arrivati. Questo pubblico poi trascinerà i vecchi e i nuovi".