Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, parla a Sportimediaset a due giorni dalla sfida contro il Napoli del suo vecchio allenatore Luciano Spalletti: “Col mister c'è un bel rapporto, a prescindere dalle strade che uno percorre. Qui sicuramente ha fatto bene, Se abbiamo vinto uno Scudetto, dobbiamo dare merito anche a lui che ha iniziato un percorso vincente. La partita ha un pizzico di difficoltà in più rispetto alle altre, visto che Napoli e Milan stanno facendo un ottimo campionato. Se vogliamo rimanere aggrappati alle prime dobbiamo sicuramente fare risultato”.



SU INSIGNE - “So che Lorenzo è affezionato a Napoli, ogni volta che scende in campo lo dimostra. E' napoletano e tifa Napoli, di più non posso dire”.