Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport a due giorni dalla semifinale di Europa League, che i nerazzurri giocheranno con lo Shakhtar Donetsk: "Lo Shakhtar è una squadra forte, con tante individualità. Sono veloci e tecnici, negli ultimi anni hanno sempre fatto bene. Li stiamo studiando bene, speriamo di fare una grande partita".



SULLE FASCE - "Indubbiamente loro sulle fasce hanno qualcosa in più, noi non ci affidiamo alle individualità. Affronteremo questa sfida come abbiamo sempre fatto, come una squadra".



SU LUKAKU - "Romelu è un grande attaccante, così come Lautaro e Sanchez. Lukaku sta facendo qualcosa di straordinario anche grazie alla squadra. È normale che cercheremo di sfruttarlo sempre, vista la sua forza fisica".



MOMENTO MIGLIORE DELLA CARRIERA? - "Sì, sto bene, ma tutta la squadra sta bene, altrimenti non saremmo arrivati a questo punto in Europa League"-



CHI E' FAVORITO? - "È una partita secca, non ci sono favoriti. Partiamo alla pari, la nostra forza è un gruppo che non si vedeva da tempo".



IL SEGRETO - "Il segreto è lavorare duramente e non dare mai nulla di scontato per meritarsi ogni giorno questa maglia".