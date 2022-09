Danilo D'Ambrosio, difensore nerazzurro, ha parlato a Inter TV prima della sfida con il Torino: "E' una partita sicuramente non facile e con insidie, ma sono convinto che usciremo da questo periodo. Abbiamo già dimostrato in passato di essere forti e dobbiamo farlo di nuovo. Gara intensa? A prescindere dall'avversario bisogna sempre dare il massimo. Poi oggi sarà particolare perché loro giocano un calcio particolare: uno contro uno, duelli, ritmo... Quindi se ognuno di noi vince il duello col proprio avversario, significa vincere. La squadra, come detto prima, è quella che ti fa uscire dai periodi difficili e ti aiuta a raggiungere obiettivi personali e collettivi. Lo spirito di squadra è un valore aggiunto".