Resta e rinnova. Danilo D'Ambrosio non si muove dall'Inter, nel suo futuro ci sono ancora i colori nerazzurri. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il suo agente Vincenzo Pisacane oggi è stato in Corso Vittorio Emanuele a Milano, dove si trova la sede dell'Inter, per discutere il rinnovo del contratto fino al 2022. La volontà delle parti è quella di continuare insieme, motivo per il quale la fumata bianca dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Arrivato nel gennaio 2014 dal Torino, il terzino classe 1988 ha chiuso l'ultima stagione con 2 gol e 5 assist in 30 partite. Con la maglia nerazzurra ha collezionato 177 presenze tra campionato e coppe, con 12 reti all'attivo.